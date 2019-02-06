Hip uygulaması ile iOS cihazlarınızdan sevdiklerinizin doğum günlerini ve diğer özel günleri kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Doğum günleri, yıldönümleri ve buna benzer özel günleri hatırlamak, sevdiklerimizi mutlu etmek için çok önemli olabiliyor. Herkesin doğum gününü aklınızda tutmakta zorluk çekiyorsanız, Hip uygulaması ile bu yükten kurtulabilmeniz mümkün. Uygulamayı yükledikten sonra sevdiklerinizi doğum günleri veya diğer özel günlerle birlikte kaydedebilmenize olanak tanıyan Hip uygulamasında, hatırlatıcılar için gün, saat ve sıklık gibi özelleştirmeler yapabiliyorsunuz.

Facebook, rehber ve takvim ile eşitleme özelliği de sunan Hip uygulamasında, Apple Watch desteği sayesinde hatırlatmaları akıllı saatinizden de alabiliyorsunuz. Sevdiklerinizi özel günlerinde mutlu edecek özgün kutlama kartları da sunan Hip uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri