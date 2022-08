Tupac Neden Öldü? Tupac Shakur Ölümü Hakkında Her Şey!

Tupac neden öldü sorusunun cevabını o hayatta olduğu zamanlarda henüz doğmamış ya da küçük bir çocuk olsanız bile merak edebilirsiniz. Ölümünden bu yana on yıldan fazla bir zaman geçen dünyanın en ünlü rapçilerinden Tupac Shakur, hip hop kültürünün önemli isimlerinden biridir.

Onu henüz tanımıyorsanız bunu öğrenmek için henüz çok geç olmadığını bilmelisiniz. Bu yazıda Shakur'un hayatı ve ölümü hakkında merak ettiğiniz bütün detayları öğreneceksiniz.

Tupac Shakur Kimdir?

Tupac Shakur, doksanlı yılların en ünlü rapçilerinden biridir. Bugüne kadar 70 milyondan fazla albüm sattı. Bu da onu zamanın en çok albüm satan sanatçılarından biri hâline getirdi.

Müzik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'ne Afrika Kıtası'ndan gelen insanların torunları olarak kabul edilen Afroamerikalıların uğradığı adaletsizlikleri ve yaşadığı olumsuzlukları dile getirmek ve bunlara karşı ses çıkarmak için başladı.

Bu konudaki kararlılığı ile sadece kendi neslini değil, kendinden sonra gelen neslini de etkiledi. Tupac ile aynı konulara değinen çok sayıda sanatçı gün yüzüne çıktı. Bu sanatçıların her birine rol model oldu.

Tupac, 16 Haziran 1971 tarihinde New York'ta doğdu. Annesi Afeni Shakur, iki çocuğunu tek başına büyütürken bir yandan da parasal sorunlar ile mücadele ediyordu. Tupac doğduğunda annesi ona Lesane Parish Crooks adını verdi. Kara Panter Partisi'ne katıldıktan sonra annesi oğlunun adını İspanyollar tarafından öldürülen Tupac Amaru olarak değiştirdi.

Tupac daha sonra soyadını kız kardeşi Sekiya'nın babası olan Mutulu Shakur'dan aldı. Tupac'ın annesi, Kuzey Carolina'da bir hizmet görevlisinin kızıydı. 1970 yılında ırk savaşı başlatmakla suçlandı. Daha sonra Tupac'e hamile kaldı. Kendisini mahkemede savundu ve bir yıl sonra beraat etti.

Afeni'nin adı her zaman Afeni değildi. Doğduğunda ona verilen isim Alice Faye Williams'tı. Kara Panter Partisi'ne katıldıktan sonra adını Afeni Shakur olarak değiştirdi. Afeni, 2 Mayıs 2016'da 69 yaşındayken Kaliforniya'da hayatını kaybetti.

Tupac'ın babası Billy Garland da Kara Panter Partisi'ndeydi fakat Tupac daha 5 yaşındayken Afeni ile irtibatı koptu. Tupac, 23 yaşına kadar babasını göremedi. 1996 yılında verdiği bir röportajda babasının her zaman öldüğünü düşündüğünü söyledi.

Afeni, Tupac doğduktan iki yıl sonra da Sekiya isimli bir kızı dünyaya getirdi. Sekiya'nın babası Mutulu Shakur, Tupac'ın üvey babasıydı ama ölümüne yakın bir zamanda babasını yeniden görmesine rağmen Mutulu Shakur'u babası olarak kabul etti.

Tupac Müzik Kariyerine Nasıl Başladı?

Tupac, Maryland'deki Baltimore School for the Arts'ta hem yaratıcı hem de akademik olarak başarılı bir öğrenci olarak öne çıktı. Ne var ki ailesi mezun olmadan önce Kaliforniya'ya taşındı. Shakur, orada yasa dışı işlerin içine sürüklendi. Çeteleşmeler, madde satışı ve benzerleri ile çevrelenen hayatı, ona rap yapmak için gerekli olan sözleri yazarken yararlanacağı anılar ve düşünceler verdi.

Tupac'ın hip hop kültürüne beslediği sevgi, onun suçla dolu olan bir hayattan uzaklaşmasını sağladı.

1990 yılında "The Humpty Dance" ile Digital Underground'a katıldı. 1991 yılında Digital Underground'ın Sons of the P albümünde yer aldı.

Grubun menajeri olan Gregory, Tupac'a Interscope Records ile anlaşma yapmasına yardımcı oldu. Sons of the P piyasaya sürüldükten 1 ay sonra da Tupac'ın solo sanatçı olarak ilk albümü olan 2Pacalypse Now piyasaya sürüldü.

Tupac, 1993 yılında Atlanta'da bir sözlü tartışmanın ardından görev başında olmayan iki beyaz polisi vurarak yaraladı ama polis memurlarının alkollü olduğu, olayı başlatan taraf olduğunu ve Tupac'ı çalıntı silahla tehdit ettiği mahkemede ortaya çıkınca suçlamalar da düşürüldü.

Dava, Tupac'ın şarkılarında da değindiği konulardan biri olan Afrikalı Amerikalılara karşı şiddetli tutumun bir yansıması olarak görüldü. Bu olayın Tupac'ın yükselen yıldız olma yolunda ilerlemesini de sağladı. 1994 yılında bir filmin setinde yönetmen Allen Hughes'a saldırdığı için 15 gün hapse girdi.

Tupac, kariyeri boyunca 4, ölümünden sonra 7 tane platin albüm sattı. Müzik kariyerinin başlamasından bu yana 70 milyondan fazla plak satarak dünyanın en ünlü sanatçılarından biri oldu.

Tupac Neden Öldü?

Tupac, Las Vegas'ta uğradığı silahlı saldırının sonucunda hayatını kaybetti. 2PAC olarak bilinen rapçinin cinayeti çözülmedi.

2PAC, 7 Eylül 1996'da MGM Grand otelinde Mike Tyson dövüşünü izlemek için Las Vegas'a gitmişti. Crips adlı bir Afroamerikan çetesinin bir üyesi ile 2PAC arasında geçen bir tartışmanın sonrasında kargaşa yaşandı.

Daha sonra Tupac arabaya binerek gitti. Kırmızı ışıkta dururken başka arabanın kapısından bir adam çıktı ve 2PAC'a çok kez ateş etti. Hastaneye kaldırılan rapçi hayatını kaybetti. Annesi Afeni, onu son günlerinde yalnız bırakmadı.

Tupac Ne Zaman Öldü?

Tupac, 7 Eylül 1996 tarihinde kırmızı ışıkta beklerken vurulmuş olsa da o gün ölmedi. Olay anında Tupac'ın yanında olan Knight, yaralanmalarına ve lastiğin de patlamasına rağmen oradan uzaklaşmayı başardı. Bu olaydan 6 gün sonra yani 13 Eylül 1996 tarihinde ise Tupac hayatını kaybetti.

Tupac Yaşıyor mu?

Tupac Shakur, 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü fakat Tupac'ın vurulmasından bu yana çok sayıda komplo teorisi ortaya çıkıp yayıldı. Rapçinin cinayetinin çözülmemesi ve ölümünden bu yana birçok kez görüldüğünün iddia edilmesi, söz konusu komplo teorilerinin yayılmasında büyük rol oynadı.

Tupac vurulurken onun yanında olan Knight, 2017 yılında yaptığı bir röportajda hastaneden ayrılırken 2PAC'ın gülüp şaka yaptığını, birden nasıl kötüleştiğini anlayamadığını dile getirdi. Bu yılda ayrıca "Who Killed Tupac?" adlı bir mini dizi çekildi.

Daha önce şimdiye kadar aydınlatılmamış ve bu nedenle gizemini hâlâ korumaya devam eden cinayetlerden biri olan Elisa Lam cinayetini ile ilgili bir yazı da hazırlamıştık. Bu yazıyı da inceleyebilirsiniz.