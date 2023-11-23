YouTube Yapay Zekası Dream Track Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google tarafından geliştirilen yeni bir YouTube özelliği yapay zekâ desteği ile geliyor. Mırıltı ve prompt aracılığıyla kendi kısa müziklerinizi oluşturabileceğiniz bu özellik müzik yapmak isteyenlere yenilikçi ve pratik bir deneyim vadediyor.

Dream Track adı verilen bu uygulama ile birlikte farklı AI araçları da YouTube bünyesinde test ediliyor. Peki, müzik üretiminde Dream Track ve YouTube’un gelişmiş yapay zekâ araçlarından nasıl yararlanılır?

İşte, Google ve YouTube işbirliği ile geliştirilen, müzik alanındaki yenilikçi AI tool’ları hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Dream Track Nedir?

Müzik ile ilgili yapay zekâ uygulamalarında geçmiş eserlerin model olarak kullanılması sanat camiasında farklı tartışmalara neden oluyor. Bazı sanatçılar bu alanda müzik üretiminin telif ve özgünlük açısından problemli olduğunu savunurken bazıları ise yenilikçi teknolojilere bir şans vermeyi tercih ediyor.

Yapay zekâya olumlu bakan ünlü sanatçılardan birkaçı bu proje kapsamında YouTube ile anlaşmayı kabul etmiş durumda. Dokuz ünlü isim arasında John Legend, CharliXCX, T-Pain ve Troye Sivan da bulunuyor.

Dream Track Nasıl Kullanılır?

Yeni geliştirilen bu araçta girdiğiniz bir prompt ve seçtiğiniz sanatçıya uygun olarak yeni bir müzik üretiliyor. Şimdilik prompt çubuğuna veri girdikten sonra projeye katılmayı kabul eden 9 isimden birini seçip ‘devam’ demeniz yeterli oluyor.

Dream Track’i, Google DeepMind’a ait olan ‘Lyrica’ isimli müzik üretme modeli destekliyor. Bu sayede enstrümantel ezgiler, yüksek ses kalitesine sahip vokaller kullanılabiliyor.

Yapay zekâ desteğiyle oluşturacağınız müzikler için süre kısıtlaması ise 30 saniye olarak belirlenmiş. Yani, YouTube Shorts için bu aracı kullanarak birbirinden yaratıcı orijinal sesler üretme imkânınız oluyor.

Dream Track’in ardından kullanıcı ile buluşması beklenen bir diğer yapay zekâ aracı ise Music AI olarak isimlendiriliyor. Bu uygulamada da çeşitli arka plan sesleri oluşturma süreçlerinin daha güvenli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Dream Track’in kullanım aşamalarını detaylandıracak olursak, Shorts bölümünde ilgili özelliği açıp prompt çubuğuna ‘ ılık bir yaz akşamı ‘ gibi bir ifade girip istediğiniz müzik türünü ‘ pop, hip-hop, rock gibi’ yazıp ilerleyebilirsiniz.

Projeye katılan ünlü isimlerin hazırladığı Dream Track’ler YouTube tarafından tanıtılmış durumda. İlerleyen günlerde daha fazla sanatçının katılması halinde çeşitlilik artacaktır.