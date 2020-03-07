Bu yeni stil "Çin gölgesi" oyunda birçok hayvan ve nesneleri keşfedin ve onları canlanıyor gibi izleyin. Hadi doğru gölgeleri oluşturma zamanı!

Düzinelerce farklı el şekli kullanın. Egzotik hayvanların gölgelerine hayat vermek için birçok kombinasyonu keşfedin.

Hit Shadow yansıtılan gölgede çevredeki ortamla ilgili tanınabilir siluetleri bulmak için soyut nesneleri döndürdüğünüz hayal gücünü sınayan bir yapbozdur.

Oyundaki her odanın özgün atmosferini ve hissini tamamlayan kendi müzik aranjmanı vardır. Müziğin tadı en iyi kulaklıklarla çıkarılır ve müzik ayrı olarak mevcut.

Oyunda bir ipucu sistemi bulunmaktadır. Ancak oyunun keyfini tam olarak çıkarmanız için ipuçlarını yalnızca nadir durumlarda kullanmanızı öneriyoruz.