Hitmasters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda macera dolu sahneler yer alıyor. Aksiyon ve macera dolu olan oyunda tonlarca silahı kontrol edebiliyorsunuz. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zekice kararlar almanız gereken oyunda düşünce gücünüzü de sonuna kadar kullanmanız gerekiyor.

Renkli görsellerin yer aldığı oyunda dikatli olmanız gerekiyor.

Hitmasters oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.