Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları ile birlikte takılarak kariyeriniz adına önemli adımlar atabileceğiniz ve büyük bir film yıldızı olmak için mücadele edeceğiniz Hollywood Story, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, film yıldızı olma yolunda ilerleyerek çeşitli görevler üstlenmek ve zorlu yollardan geçerek dünyaca ünlü bir oyuncu olmaktır. Çeşitli seçmelere katılarak hünerlerinizi sergileyebilir ve oyunculuğunuzu konuşturarak farklı rolleri kapabilirsiniz. Moda tasarımcılarından yardım alarak birbirinden şık kıyafetler giyebilir ve kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. Hollywood yıldızları ile birlikte onlarca partiye katılabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca magazin dergilerinde kapak modelliği yapabilir ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından tercih edilen Hollywood Story, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.