Instagram Story Başa Sarıyor, Çözümü Nedir?

Dünya çapında en sevilen sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram’a sık sık güncelleme geliyor. Bu güncellemeler birçok yeniliğe kapı aralarken bir yandan da bazı sorunların oluşmasına neden olabiliyor.

Kaybolan istatistikler, gözükmeyen mesaj istekleri, 0 gözüken reels izlenmelerinin yanı sıra bazı kullanıcılar Instagram story başa sarma sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Birkaç kolay adımda çözülebilecek olan bu sorun, genellikle güncellemeler ile alakalı oluyor. Peki, Instagram’da yeni storylerin gözükmemesi ve tekrarlanan story sorunu nasıl çözülür? Bu yazımızda adım adım anlatıyoruz.

Instagram Tekrarlanan Hikaye Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram akışına girdiğinizde önceden izlemiş olmanıza rağmen takip ettiğiniz kişilerin profil resmine dokunduğunuzda hikayeler tekrar ediyor ise ilk yapmanız gereken şey: Güncellemeleri kontrol etmek!

iPhone kullanıyorsanız App Store’a, Android kullanıcısı iseniz Google Play’e gidip Instagram uygulamasına tıklayarak yeni bir güncelleme olup olmadığını ve bu güncel versiyonun cihazınıza yüklenip yüklenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Eğer uygulamaya dair indirilebilir bir güncelleme gözüküyorsa bu güncellemeyi gerçekleştirdiğinizde storyler başa sarıyor sorunu çözülebilir.

Sorun devam ediyorsa diğer adımlara geçmeden önce cihazınızı kapatıp açmayı ve Wi-Fi bağlantısından çıkıp yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Hala story tekrarlama sorunu sürüyorsa Andorid kullanıcıları 'Ayarlar' menüsünden Instagram uygulamasını bularak ‘ön belleği sil’ butonuna basabilir. Bu işlemin ardından uygulamayı kapatıp açtığınızda hata ortadan kalkabilir.

Storyler başa sarıyor sorunu yine de devam ediyorsa uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeniz gerekir. Bu durumda kullanıcı bilgileri, taslak reels içerikleri gibi bazı kaydedilmiş verilerinizin kaybolabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

iPhone kullanıyorsanız Ayarlar – Genel – iPhone Saklama Alanı menüsüne ulaşın.

Bu kısımda Instagram’ı bulup uygulamayı silme işlemini gerçekleştirin.

Cihazınızı kapatıp açtıktan sonra App Store’dan Instagram’ın en güncel sürümünü indirip yeniden hesabınıza giriş yapın.

Android kullanıyorsanız, benzer işlemleri cihaıznızda gerçekleştirerek uygulamayı silip en güncel versiyonu yeniden yükleyin.

Hesabınıza bu adımları izleyip tekrar giriş yaptığınızda sorunun ortadan kalkmış olması gerekiyor.

Instagram Story Başa Sarma Sorunu Neden Olur?

Instagram kullanıcılarının yaşadığı bu tarz sorunların temel sebebi güncellemeler olarak biliniyor. Ancak bazen kullanıcı kaynaklı nedenler de Instagram’da yaşanan bazı problemlerin nedeni olabiliyor.

Uygulamanız güncelse cihazınızı ve internet bağlantınızı kontrol etmeyi denemeniz öneriliyor. Wi-Fi veya 4G’nin kaliteli bir ağ hizmeti sunamadığı anlarda da story tekrar etmesi, istatistiklerin gözükmemesi gibi sorunların yaşanabildiği görülüyor.

Bazen de telefonun kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı bu tip sorunlar yaşanıyor. Cihazınızı kapatıp açmak, arka planda açık olan programları kapatıp cihazın biraz dinlenmesini beklemek gibi çözümler bazı durumlarda Instagram storylerini akıcı bir şekilde izlemeye kaldığınız yerden devam edebilmeniz için yeterli oluyor.