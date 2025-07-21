Instagram Story SS Alınca Bildirim Gidiyor mu?

Instagram story ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi? Instagram kullanıcıları arasında en çok merak edilen konulardan biri Hikayeler'in ekran görüntüsünün alınması durumunda bildirim gidip gitmediğidir. Bu rehberde Instagram Story SS'i almanız durumunda bildirim sisteminin nasıl çalıştığını anlatacağız.

Instagram Story SS (Ekran Görüntüsü) Alınca Bildirim Gidiyor mu?

Instagram'da normal story paylaşımlarının ekran görüntüsünü aldığınızda karşı tarafa bildirim gitmez. Bu durum 2018 yılından beri böyle çalışmaktadır ve Instagram bu özelliği kaldırmıştır. Ancak bazı özel durumlar var.

Instagram'da Hangi Durumlarda SS Alındığında Bildirim Gider:

Instagram Direct mesajlaşmada gönderilen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü

"Bir kez görüntüle" özelliği ile gönderilen içerikler

Instagram canlı yayınları sırasında ekran görüntüsü

Instagram'da Hangi Durumlarda SS Alındığında Bildirim Gitmez:

Normal Instagram Story paylaşımları

Öne Çıkanlar bölümüne eklenmiş Story'ler

Reels içerikleri

Normal fotoğraf paylaşımları

Instagram story ekran görüntüsü alma konusunda endişelenmenize gerek yokt. Normal Hikaye paylaşımlarının ekran görüntüsü alınması durumunda bildirim gitmez ve içeriği güvenle kaydedebilirsiniz. Sadece özel mesajlarda ve belirli özelliklerde dikkatli olmak yeterlidir.