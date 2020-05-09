Hypermarket 3D

En iyi Hipermarket starı ol. Her türlü eğlenceli mücadeleyi tamamlayın, dev bir alışveriş cennetine kadar mütevazi pazarınızı büyütün. Süpermarketinizi kontrol altında tutun ve bu alışveriş oyunundaki en iyi market sahibi olun!

Müşterilere yardım etmek, yazar kasayı kullanmak ve farklı alışveriş bölümlerini yönetmek gibi birçok eğlenceli şeyi yapabileceğin yepyeni bir süpermarket oyunu sunuyoruz. Popüler mini oyunlar oynarken süpermarkette sorumlu kararlar al, yararlı beceriler edin ve alışveriş deneyimlerini geliştirmeleri için müşterilerine yardımcı ol.

Beş şeritli yolda bir teslimat kamyonu sürün ve paketleri teslim edin. Sürüş becerilerinizi test edin ve çılgın trafikte en hızlı şekilde acele sürün. Yüzlerce zorlu ve bir o kadar da eğlenceli seviyeye sahip olan eşsiz marketleri yönetin, zor beğenen farklı müşterilere hizmet edin ve raflarınızı yükselterek envanterinizi genişletin.