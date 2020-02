I Love Hue Too, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm farklı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan I Love Hue Too oyununda renkli blokları hareket ettirerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kendine has atmosferi ve minimalist yapısıyla ön plana çıkan oyunda algı becerilerinizi konuşturmanız gerekiyor. Farklı oyun modlarıyla donatılmış olan oyunda farklı bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz I Love Hue Too oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Bulmaca oyunu oynamayı seviyorsanız ve farklı bir oyun arayışınız varsa I Love Hue Too sizin için diyebilirim.

I Love Hue Too oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.