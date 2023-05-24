Neural Love Nedir? Nasıl Kullanılır?

Neural Love, içerik geliştirme ve oluşturma hizmetleri sunuyor. Al tarafından oluşturulan avatarları dizayn ediyor. Görüntülerin tekrar şekillendirilmesi ve portre oluşturma noktasında etkin rol oynuyor.

Ücretsiz olarak Al Enhance ve Al Image Generator sunan bir yapay zeka aracıdır. Web tabanlı bu yapay zeka aracıyla Dreambooth kullanılarak çizimler yeniden oluşturulabiliyor. Ayrıca kullanıcı kendi modelini de çıkarabiliyor.

Neural Love Özellikleri Nedir?

Ses, video ve görüntüleri geliştirmek için araçlar sunuyor.

Kaliteyi 48 kHz’ye yükseltir.

Makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor.

Dijital medyaya mükemmel video ve görseller sunuyor.

Görüntü-video örnekleme, renklendirme, keskinleştirme, ses geliştirme ve video kare hızının dönüştürülmesi gibi birçok çalışmaya da imza atılmasını sağlıyor.

Güçlü bilgisayara ihtiyaç duyulmadan normal bilgisayarlarla Neural Love kullanılarak kusursuz çalışmalara imza atılabilir.

Kullanımı kolay, basit arayüze sahiptir.

Faydalı materyallerle öğreticilerden yararlanarak API erişimi sağlıyor.

Görsellerin netliğinin artırılması için online yakınlaştırma hizmeti sunuyor. 4 kata kadar görselleri yakınlaştırabilir.

Neural Love Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Neural Love’in web sitesinde oturum açılır.

“Ayarlar” kısmına gidilir.

API belirteci oluşturulur.

Anahtar sözcükler arama çubuğuna girildikten sonra yapay zeka aracı online olarak görüntüleri oluşturur. Bu yapay zeka aracında kullanıcı sadece nöral görüntü üretici aracılığıyla kendisinin tanımladığı tablolara ulaşabilir.

Neural Love; görsellerin hızlı renklendirilmesinde etkin rol oynuyor. Fotoğraflar araca yüklendikten sonra kullanıcı dilediği araç kombinasyonunu seçebilir. Renklendirmenin seçilmesinin ardından aynı anda görsellerin dokusunun geliştirilmesi, yüz onarımı ve keskinleştirmesi de yapılabilir.

Neural Love;

Net görüntü kalitesine ulaştırır.

Çok hızlı şekilde görselleri kusursuz hale getirir.

Online olarak kırışıklıklarla çizikleri gideriyor.

Eski görüntülerin modern hale getirilmesinde önemli rol oynuyor. Fotoğraf sisteme yükledikten sonra kullanıcı istediği işlevi seçebilir. Oluşturulan görseli önizlemesine bakıp sonra indirebilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz olarak iki kullanım şekli vardır.

Neural Love ile görseller hızlıca keskinleştirilerek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edilir. Fotoğrafların manipülasyonu çok kısa sürede gerçekleşir.