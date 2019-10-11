Arkadaşın ve komşunun kaçırılmasını araştır.
Dondurma satıcısı mahalleye geldi. Arkadaşını ve komşun Charlie'yi kaçırdı ve hepsine tanık oldun. Süper güç kullanarak en iyi arkadaşını dondurdu ve minibüsü ile bir yere götürdü. Arkadaşın kayıp ve daha kötüsü onun gibi daha fazla çocuk kaçırılmış olabilir.
Bu korkunç dondurma satıcısının adı Rod ve çocuklara karşı çok arkadaşça görünüyor. Ancak kötü bir planı var ve nerede olduğunu bulmanız gerekiyor. Tek bildiğin, onları dondurma kamyonetine götürdüğü ama bundan sonra nereye gittiklerini bilmiyorsun.
Ice Scream: Horror Neighborhood Özellikleri
- Rod tüm hareketlerini dinler ama onu gizleyebilir ve aldatabilirsin
- Bu korkunç düşmanın pençesinden komşunu kurtarmak için bulmacaları çöz
- Normal ve zor modda hayalet oynayın
- Kanlı senaryolar olmadan bir korku oyunu tadını çıkarın