Dünyadaki sel o kadar büyüktü ve sel suları nehirler ve dereler arasındaki kasabalar ve ülkeler arasını tamamen doldurmuştu. Artık dünyayı kurtarmak için ne ​​yapabiliriz? Gemiyi yaratmak, denizde sürüklenmek, diğer hayatta kalanları kurtarmak, şehirleri yeniden inşa etmek ve bilinmeyen medeniyetleri keşfetmek!

Şehriniz için güç ve su kaynaklarını yönetin, çöp çıkarmayı sağlayın ve ada parçasını beslemek için yiyecek üretmek için araziyi toplayın. Topladığınız ekinler sayesinde yeni kara parçaları oluşturun ve denizin ortasındaki bölümünüzü büyütün. Her birinin kendi yeteneğine sahip olduğu ve diğer birimlerle birleşebileceği birimleri keşfedin.

Peyzajınızı istediğiniz şekilde şekillendirin. Nehirler, göller ve kıyı şeridini oluşturmak için araziyi genişletin. Yükseltilmiş arazi, tepeler ve dağlar oluşturmak için kullanın.