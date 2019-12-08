Idle Construction 3D

İşinizi geliştirmek ve dönüm noktası binaları toplamak için boş zaman yönetimi, para kazanma ve bir imparatorluk yaratma kralı oyununa hoş geldiniz!

İşinizi kurun, daha fazla para kazanın ve ticari güncellemenizi genişletin. Yeni özelliklerin kilidini açın ardından altın imparatorluğunuzu kurun! Zengin olmaya, tonlarca altın ve para kazanmaya hazır olun. Bu inşaat kralında yönetim becerilerini geliştir ve en zengin işletme kralı ol.

Şehir kurma kralı boşta olduğu için ofis, ev, okul inşa edebilirsiniz; çalışanları ve çalışma hızlarını yükselterek bölgenizi genişletebilirsiniz. Boşta çalışan iş adamı işinde, kendi inşaat şirketinizi kurma zamanı geldi. Bir dönüm noktası inşaat kralı olun ve kasabada sizin için maksimum kar sağlayan yeni bir bina inşa etmek için envanterinizi genişletin.