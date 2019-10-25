Idle Fish Aquarium

Bir akvaryum imparatorluğu kurun! Küçük mobil okyanusta sevimli balıklar var. Benzersiz balık türleriyle yeni balık tanklarının kilidini açın. İşletmenizi bir üst seviyeye taşıyacak renkli ve eğlenceli bir akvaryum inşa edin.

Balık fabrikası ile oksijen imparatorluğu kurun. Akvaryum fabrikanızı verimli şekilde yönetin. Bir sonraki seviyeleri tamamlarken, daha fazla para kazanmanıza yardımcı olacak bonus veya Altın balık gibi güçlendiricilerin kilidini açacaksınız.

Bu özel akvaryumda taco balığı, akıllı telefon balığı, robot balığı, karpuz balığı ve daha pek çok eğlenceli balık türü bulacaksınız. Değerli oksijen dolu tankları toplayarak hepsini keşfedin.







