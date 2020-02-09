Idle Slice and Dice, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan oyunda kesim fabrikası yönetiyor ve para kazanıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkan Idle Slice and Dice oyununda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda seviyelerinizi yükselterek daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Verimliliğinizi de arttırarak tüm bıçakları açmalı ve daha fazla para kazanmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Slice and Dice oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Idle Slice and Dice oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.