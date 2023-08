Ülkemizin gururu olan Mount and Blade’i pek çoğumuz oynamışızdır ya da duymuşuzdur. Küresel anlamda büyük başarıya imza atan ve kendi oyuncu kitlesini oluşturmuş olan Mount and Blade, oldukça eşsiz bir oynanış mekaniğine sahiptir. Mount and Blade benzeri oyunların sayısı epey az çünkü Mount and Blade oldukça kendine has bir yapıya sahip.

Mount and Blade’i tekrar tekrar oynadıysanız ve artık yeni bir oyun arayışındaysanız bu listemiz çok işinize yarayacaktır. İşte sizler için en iyi Mount and Blade benzeri oyunlar listesi.

En İyi Mount and Blade Benzeri Oyunlar

Chivalry 2

For Honor

MORDHAU

Gloria Victis

Medieval Dynasty

Total War: Medieval II

Kingdom Come: Deliverance

Chivalry 2

32v32 şeklinde oynanabilen bir orta çağ PvP oyunu olan Chivalry 2 oynayabileceğiniz en iyi Mount and Blade benzeri oyunlardan biridir. Orta Çağ atmosferini en iyi yansıtan oyunlardan biri olan Chivalry 2 Mount and Blade sevdalılarını memnun edebilecek bir yapım.

For Honor

Ubisoft’un en farklı oyunlarından biri olan For Honor çıkışında çok konuşulmuştu ancak sonradan unutuldu. İlginç bir dövüş sistemine sahip olan For Honor, pek çok farklı sınıfın bulunduğu oldukça deneysel bir oyundu.

MORDHAU

Chivalry 2’ye benzer olarak PvP olarak oynayabileceğiniz bu oyunda yetenek bazlı bir dövüş sistemi bulunuyor. Birinci şahıs bakış açısına sahip olan bu oyunda kendi karakterinizi yaratıp savaş meydanına direkt dalabiliyorsunuz.

Gloria Victis

Mount and Blade benzeri oyunlar içerisinde en dikkat çekici yapımlardan biri de Gloria Victis. “Orta Çağ MMORPG’si” olan bu yapımda sizleri çok büyük bir oyun bekliyor. Eğer Mount and Blade benzeri bir MMORPG nasıl olur merak ediyorsanız Gloria Victis’a bir göz atabilirsiniz.

Medieval Dynasty

Aşırı gerçekçi bir “Orta Çağ simülasyonu” arıyorsanız bakmanız gereken oyun Medieval Dynasty olacaktır. Mount and Blade benzeri oyunlar içerisindeki en gerçekçi ve simülasyona yakın tecrübeyi vadeden oyun budur. Kendinizi geçmişte hissedeceğiniz bu oyun herkese hitap etmese de gerçekçi bir oyun arayanların favorisi olabilecek bir yapımdır.

Total War: Medieval II

Total War ülkemizde çok sevilen bir seri. Öyle ki pek çok Mount and Blade oyuncusu Total War: Medieval II’yi muhakkak duymuştur diye düşünüyoruz. Mount and Blade benzeri oyunlar içerisinde stratejik derinliği en yüksek oyun olan Total War: Medieval II, aksiyondan daha ziyade taktiksel ilerleyişe önem veren oyuncuların bakması gereken bir yapım.

Kingdom Come: Deliverance

Bir diğer gerçekçi Orta Çağ oyunu da Kingdom Come: Deliverance olacaktır. Underrated diyebileceğimiz bi yapım olan Kingdom Come: Deliverance çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilmiş, oldukça uzun soluklu bir Orta Çağ oyunudur.

Mount and Blade benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunlardan kaçını oynadınız? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka Mount and Blade benzeri oyunlar var mı?