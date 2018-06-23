İHH İnsani Yardım Vakfı, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz İnsanı Yardım Vakfı'nın resmi uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Basit kullanıma ve işlevsel özelliklere sahip bir mobil yardımlaşma uygulaması olarak dikkatimizi çeken İHH İnsani Yardım Vakfı, bağış kartlarına destek verebileceğiniz bir uygulamadır. İyilik yapmak isteyenlerin işlerini bir hayli kolaylaştırabilecek olan uygulama da kendi hesabınızı oluşturup daha önceki bağışlarınızı da takip edebiliyorsunuz. Yetimlere de sponsor olarak eğitim ve sağlık gibi masraflarını üstlenebileceğiniz İHH İnsani Yardım Vakfı, sizleri daha iyi hissettirmek için hizmet sunuyor. Hızlı ve basit bir kullanıma sahip olan İHH İnsani Yardım Vakfı, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim.

İHH İnsani Yardım Vakfı uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olaraki indirebilirsiniz.