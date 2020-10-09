Android Telefonda Verileri Tamamen Silme Nasıl Yapılır? - Eğer yeni bir akıllı telefon almaya karar verdiyseniz ve mevcutta kullandığınız akıllı telefonu satacaksanız, satmadan önce içindeki verileri tamamen sildiğinizden emin olmanız gerekiyor. Kötü haber şu ki cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak ihtiyacınız olan şeyi size sunmuyor ve bu nedenle daha kapsamlı bir temizliğe ihtiyacınız var.

Eğer akıllı telefonlar üzerinde ciddi bir hakimiyetiniz yoksa muhtemelen güvenlik ayarlarına girip bütün sıfırlama işlemlerini tek tek yapıyorsunuzdur. Fazla uzun sürmeyen bu işlemlerin ardından cihazı ilk satın aldığınızdaki gibi bir ekran sizleri karşılıyor ancak kötü haber şu ki, verileriniz bazı özel programlardan yardım alarak hala erişime açık bir şekilde duruyor.

Yani telefonunuzu sattığınız kişi kötü niyetli ise çeşitli programlardan da yardım alarak akıllı telefonunuzdaki özel ya da önemli olmayan tüm verilere erişebilme imkanına sahip. Bu nedenle bu yazımız, Android Telefondaki Verileri Kalıcı Olarak Silme üzerine odaklanıyor.

Android Verileri Tamamen Silme Yöntemi

Bildiğiniz üzere akıllı telefonunuzda bir fotoğrafı, görüntüyü ya da mesajı yanlışlıkla silerseniz bunları kurtarmaya odaklanan onlarca programdan yardım alabilirsiniz. Genellikle ücretli olarak sunulan bu programlar işletim sisteminin silinen verileri depoladığı alana ulaşır ve verilerinizi kurtarır.

'Sil' butonuna basarak sildiğiniz dosyalar aslında silinmez, gözünüzün önünden kaldırılırlar. Bu alanlar boş gibi gözükür ancak sistem yeniden bir alana ihtiyaç duyana kadar arka planda saklanırlar ve yeni dosyalar geldikçe eskileri temizlenir. Yani daha teknik bir şekilde üst üste yazma işlemi gerçekleşir.

Şimdi daha fazla teknik detaya inmeden neler yapmanız gerektiğine geçelim!

1- Telefonunuzu Şifreleyin

Bu gibi durumlara karşı yapabileceğiniz en önemli şeylerden birisi akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi şifrelemek olacaktır. Ayarlar içerisinde yer alan bu ayar, cihazınız fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra verilerinize erişmeyi imkansız hale getiriyor ve güvenliğinizi sağlıyor.

2- Üst Üste Yazın

Dediğimiz gibi, yeni dosyalar geldikçe eskileri temizlenir. O yüzden görünmesini istemediğiniz dosyaları tamamı ile silebilmek adına önemsiz verileri akıllı telefonunuza yükleyin ve depolama alanını meşgul ederek eski verilerin silinmesini sağlayın. Bu da verilerinizin artık erişilemeyeceği anlamına geliyor.

Bu yazımızda Android Telefonda Verileri Tamamen Silme ve Android Telefondaki Verileri Kalıcı Olarak Silme işlemlerini sizlere aktardık. Peki siz bu yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.