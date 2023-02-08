Doğal afet meydana gelmeden önce ve gerçekleştikten sonra uygulanması gereken oldukça önemli kısımlar bulunuyor. Peki, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler neler? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan bilgiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler

Kayabilecek beyaz eşyaların altına metal profil koyun ve kaymalarını önleyin.

Soba dahil olmak üzere ısıtıcıları duvara ya da yere sabitleyin.

Önemli evrakların kopyalarını su geçirmeyecek şekilde saklayın.

Gaz kaçağı ve yangına karşı elektrik sigortalarını ve gaz vanasını otomatik hâle getirin.

İçerisinde ağır eşyaların yer aldığı dolap kapaklarına mekanik kilitler takın ve sıkı şekilde kapalı kalmalarını sağlayın.

Patlayıcı, zehirli ve yanıcı maddeleri düşmeyecek şekilde sabitleyin ve kırılmamasına özen gösterin. Bu maddelerin üzerine etiketler ekleyebilirsiniz.

Rafların önüne elastik bant veya tel ekleyin. Şişe gibi ürünleri birbirine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde kutuların içine koyabilirsiniz.

Dolapları ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitleyin. Sabitlediğiniz eşya ve duvar arasında boşluk varsa çarpma etkisini minimuma indirmek için araya dolgu malzemesi ekleyin.

Dolabın üzerindeki eşyaları ve malzemeleri plastik tutucuyla ya da yapıştırıcılarla sabitleyin. Böylece düşmesini önleyebilirsiniz.

Afete hazırlık planları yapın. Her 6 ayda bir bu planı inceleyin. Ara sıra söz konusu plana göre nasıl davranılması gerektiğine yönelik tatbikat gerçekleştirin.

Eve ulaşılamayacak durumlarda aile bireyleriyle iletişimin nasıl sağlanacağını ve alternatif buluşma konumları belirleyin.

Tavana ve duvara asılan klima ve avize gibi ürünleri bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kancayla asın.

Binadan acilen çıkabilmek için kullanacağınız yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırın. Bu yolları işaretleyebilir, çıkışı önleyebilecek eşyaları çıkış yolundan kaldırabilirsiniz.

Geniş çıkış yolları oluşturun. Dışa doğru açılan kapılar kullanın. Acil çıkış kapılarının kilitli olmamasına özen gösterin. Acil çıkışları aydınlatın.

Bina yönetimi tarafından belirlenen mesken ya da iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka yer almalıdır. Bunların bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.

Karyolaları pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına koymayın. Karyolanın üzerinde ağır eşyanın yer aldığı raf bulundurmayın.

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler

Kapalı alandaysanız

Kendi emniyetinizden emin olun.

Çevrenizde yardım edebileceğiniz bir kişinin olup olmadığına bakın.

Gaz kokusu varsa gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Derhâl evi terk edin.

Yerlere dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

Deprem çantanızı yanınıza alın. Buluşma noktasına doğru ilerleyin.

Radyo ve TV gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılacak uyarıları dinleyin.

Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakmalısınız.

Artçı depremler hasarlı binalarda zarara neden olabilir. Bu sebepten ötürü sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmemeniz önerilir.

Açık alandaysanız

Enerji nakil hatlarından ve hasarlı binalardan uzak durmalısınız.

Öncelikle yakın çevrenizde acil yardıma ihtiyaç duyanlara yardım edin.

Mahalle toplanma konumuna ilerleyin.

Yardım çalışmalarına katılın. İhtiyacı olan afetzedelere yardım edin.

Bu yazıda depremden önce ve sonra neler yapılmalıdır sorusunu yanıtladık. Eğer deprem çantası hazırlamak istiyorsanız deprem çantasında neler olmalı sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.