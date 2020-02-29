Mobil platformda kelime oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Immortal Taoists, Efsanevi Çin ölümsüzlük iksirini bulmak için macera dolu bir serüvene atılacağınız ve cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeler getirerek bulmacaları tamamlayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Göz kamaştıran karakter tasarımları ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, cümlelerdeki boşlukları tamamlayarak metinlerdeki gizemi çözmek ve iksirleri yapmak için ihtiyacınız olan tariflere ulaşmaktır.

Ölümsüz Taocular ile birlikte zorlu görevler üstlenecek ve her biri farklı özellikler barındıran tanrıları yöneterek ölümsüzlük iksirleri hazırlayacaksınız. İlginç hikayeler ve sürükleyici kelime bölümleri ile bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yetiştirme modunu seçerek önemli toplantılar yaparak cennet yolculuğuna çıkabilir ve uzun bir serüvene atılabilirsiniz. Büyülü haplar yaparak ölümsüzlüğü keşfedebilir ve seviye atlayarak yeni hikayelerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Immortal Taoists, yarım milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.