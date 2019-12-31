Sezonun trend ayakkabılarını incelemek ve hemen sipariş vermek istiyorsanız, Instreet uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı, bot, çizme, terlik, mont, tişört, mayo, çanta, cüzdan ve aksesuar gibi kategorilerde binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan Instreet uygulaması ile akıllı telefonlarınız üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz. Dünyaca ünlü markaların popüler ürünlerini görebileceğiniz Instreet uygulamasında, indirim ve fırsatlar ile satın alabiliyorsunuz.

Beğendiğiniz ürünlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını inceleyerek fikir sahibi olabileceğiniz uygulamada ürünlerin renk, beden, numara vb. özelliklerini de seçebiliyorsunuz. Tüm fırsat ve indirimlerden anında haberdar olabileceğiniz Instreet uygulamasında, ödemelerinizi kredi veya banka kartı ile online ödeyebileceğiniz gibi kapıda nakit olarak da ödeyebiliyorsunuz. Siz de mağazalarda gezmeden alışveriş yapmak istiyorsanız, Instreet uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir ve alışverişe hemen başlayabilirsiniz.