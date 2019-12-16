Komutanlar toplanın. 500'den fazla Mecha ve Pilot, 100 bine yakın olası oluşum... Farklı oyun modları, sorunsuz savaş deneyimleri ve başarısız olmadan sizi büyüleyecek göz kamaştırıcı beceriler. Kanınız tutkuyla kaynasın ve kesintisiz eğlenceyi yaşayın.

Dünya, bir zamanlar “Büyük Tanrılar” olarak adlandırılan on iki savaş mechasının neden olduğu bir alev denizi ile doluydu. Diğer yüzyıllar ve savaş zamanla unutulan bir efsaneden ibaret değil; insanlığın zar zor hatırlayabildiği bir hatıra. Fakat daha sonra "Battle Mech"lerin ortaya çıkışı aniden tüm dünyayı uyandırdı.

Gerçek zamanlı savaş sistemi ile mecha'nızı gerçek zamanlı olarak yönetin. Hepsi kişiliğe özgü ve öldürmek için giyinmiş 100'den fazla pilotu tanıyın. Arena, Savaş Simülasyonu, Roket Paketi, Kart Oyunları, Kolordu Çatışması ve çok daha fazlası! Patlayıcılarınızı kesintisiz yangın söndürme için kilitli ve dolu tutun.



