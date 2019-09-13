Jellipop Match'de monoton bir gün boyunca sizi eğlendirmek için ihtiyacınız olan her şey var. Sevimli ve tatlı grafikler, heyecan verici pürüzsüz kontroller, büyüleyici seviyeler, yenilecek kötü bir cadı ve daha fazlası bu oyunda.

Hayallerinizdeki sevimli dükkanı inşa ederken kendinizi bulacaksınız: sütlü çay dükkanı, pastane, şekerci dükkanı, çiçekçi dükkanı, kitapçı, fast food restoranı, oyuncak mağazası, çikolata dükkanı. Birçok tatlı içeriğini keyfinize göre tasarlayabilirsiniz.

Jelly Town'ınızı arkadaşlarınızla restore edip dekore ederek tasarımcı becerinizi sergileyin, çeşitli heyecan verici 3 eşleşme seviyelerini geçin, hikayelerin gizli sırlarını keşfedin, tonlarca şık mobilyanın kilidini açın ve dükkanlarınızı arkadaşlarınızla kasabanızda işletin.

Bisküvi, sihirli soda kutuları, ahşap tahta gibi toplayabileceğiniz 1500’den fazla özenle tasarlanmış ve tekrarlanamayan seviyeye sahip bu oyunda kötü cadıyı yen. Gündüz - gece ve yeşil elfler modlarını deneyebilir ve saatlerce süren jöle eşliğinde eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Titizlikle çizilmiş alışveriş merkezini keşfedin ve daha önce başarılı olan Jelly Kasabası'nın kalıntılarını görün. Yıkık alışveriş merkezini yeniden inşa ederken mağazalar tasarlayıp mobilya bile seçebileceksiniz.