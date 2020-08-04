Jelly Fill oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Jöle savaşları başlasın. Bu renkli jöleler hayatına ve oyuna renk katacak. Senin yapman gereken ise aralarında boşluk bırakmamaya özen göstererek onları yerleştirmek.

Bunu yapabilmek için de şekilleri uygun pozisyona getirecek şekilde çevirmelisin. Sonrası çok kolay. Birbiri ile eşleşen parçalar bir bütün olduğunda zafere ulaşmış sayılacaksınız. Ayrıca sınır olarak gösterilen bölgeye kadar bu işleme devam etmelisiniz. Onları böyle birleştirmek eminim ki sizin de çok hoşunuza gidecek.

Oldukça keyif veren ve sürükleyici bir oyun. Daha önce deneyimlemediğiniz tarzdaki bu oyun size fazlasıyla eğlence ve renkli bir ortam sunuyor. Sizler de bu avantajların keyfine varmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.