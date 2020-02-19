Juicy Stack, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir beceri oyunu olarak nitelendirilebilir. Oyunda meyve bloklarını bir araya getirerek yok etmeye ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız geekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin de mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim.

Renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken en uygun blokları bir araya getirmek. Tetris oyununu da andıran oyunda benzer bir mekanik ile oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin denemesi gereken Juicy Stack oyununu kaçırmayın.

Juicy Stack oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.