Jumanji: Epic Run, The Rock’ın oynadığı aksiyon-fantastik film Jumanji: The Next Level’ın mobil platforma uyarlanan oyunu. 4D koşu oyunu olarak öne çıkan Jumanji: Epic Run’da çalınan mücevherleri geri almak için uğraş veriyorsunuz. Uluyan sırtlanlar, gergedanlar, akbabalar, jaguarlar ve daha birçok tehlikeli hayvanın bulunduğu ormanda tek başınızasınız. Bol aksiyonlu, macera dolu harika bir mobil oyunla karşımızda Crazy Labs.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun sonsuz koşu türünü sevenlere hitap ediyor. Oyunda birçok karakter var, isimleri de direk filmden alınmış. Dr. Smolder Bravestone, Franklin “Mouse” Finbar, Ruby Roundhouse ve Profesör Shelly Oberon oynanabilen karakterler arasında. Her karakterin özel bir yeteneği var. Bumerang atma, mınçıka ile dövüşme, geometrik hesaplamalarla yol bulma, orman hayvanlarına binme gibi her karakter ayrı yeteneğe sahip. Oyunda çalınan Kutsal Şahin Mücevherlerini geri almanız gerekiyor. Karşınıza birçok engel çıkıyor, düşmanlarla dövüşüyor, hayvanlardan kaçıyor, tehlikeli yamaçlara tırmanıyor, devasa şelalerden aşağı atlıyorsunuz. Kutsal mücevherleri kurtarmak için her türlü aksiyona giriyorsunuz.