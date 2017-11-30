iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Jump Drive mobil oyunu, zekanız ve el becerinizle uzay boşluğundaki beklenmedik tuzaklara ve tehlikelere karşı koyabileceğiniz sıra dışı bir beceri oyunudur.

Jump Drive mobil oyununda tek yapmanız gereken uzay boşluğundaki ölümcül tehlikelerden kaçınmak. Böyle söyleyince kulağa basit geliyor ancak hemen altını dolduralım. Oyundaki hareket prensibi yatay eksende işliyor. Yani soldan sağa doğru uzay gemisi akarken sizin yönlendirme seçeneğiniz sadece hızlandırma olacak. Yani yukarı - aşağı ileri - geri gibi yönlendirmeler olmayacak. Ayrıca siz dokunmasanız bile gemi ilerleyişini sürdürecek. Sizin yapmanız gereken ise önünüzdeki tuzağın hareketlerini takip edip buna göre hızınızı ve zamanlamanızı ayarlamanız.

Oyunda hayatta kalmanın tek yolu ise enerji hücrelerini toplamak. Bu sayede güçlenecek ve ilerleyişinizi sürdüreceksiniz. Ayrıca toplandığınız güçlendirmelerle final bölgesine gidebilir ve burada öğrendiklerinizi sergileyebilirsiniz.

Jump Drive mobil oyununda 5 farklı bölgenin kilidini açacaksınız. Bunu yaparken de sizi engellemeye çalışacak 260’tan fazla engelle karşılaşacaksınız. 4K Ultra HD görüntü desteğiyle görsel bir şölen sunan oyunda farklı özelliklere sahip 20 uzay gemisini kullanma fırsatınız da var. Keyifle oynayacağınız Jump Drive mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.