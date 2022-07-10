Dünyada 2 milyar kullanıcıya ulaşan WhatsApp, her geçen gün daha da popülerleşmekte. Milyonlarca veri trafiğinin döndüğü uygulamada Google Drive WhatsApp yedeği artık bir vazgeçilmez oldu.

2009 Yılında hayatımıza giren uygulama bir süre sonra Google Drive desteğiyle birlikte yedekleme sorununu ortadan kaldırmış hatta uygulamayı daha da geliştirerek WhatsApp Web özellğini sundu. Bu özellik sayesinde artık bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp artık iki cihazda birden aktif olabiliyordu. Sonraları kendini daha da büyütürek küçük işletmeler için 2018 yılında WhatsApp Business'ı yayımladı.

Google Drive yedekleme seçeneği ile bizi büyük bir alandan ve bazı olası kazalardan koruyor. Herkesin başına bir defa olsun gelmiş veya gelme ihtimali olan telefon bozulmaları WhatsApp mesajlarının kaybolmasına yol açıyor. Google Drive WhatsApp yedeğini aktif hale getirerek verilerin kaybolmasını önleyebilirsiniz.

Ufak bir hatırlatmanın ardından WhatsApp mesajlarımızı Google Drive üzerinden nasıl yedekleyeceğimize geçebiliriz.

Whatsapp Mesajları Google Drive'a Nasıl Yedeklenir?

WhatsApp uygulamasını cihazınızda açın.

Sağ üst tarafta bulunan; "Üç nokta" seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Ayarlar seçeneğine dokunun.

Sohbetler kısmına gelin.

Sohbet yedeği seçeneğine basın.

Google Drive'a yedekle penceresinden sohbet yedekleme aralıklarını seçin. (Eğer isterseniz videolarınızıda yedekleyebilirsiniz.)

aralıklarını seçin. (Eğer isterseniz videolarınızıda yedekleyebilirsiniz.) Yedekle butonu olacaktır.

Yedekle butonuna basın.

basın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Google WhatsApp yedeğini kullanmak için kendinize ait bir Google hesabınızın olacağını unutmayın. Eğer bir Google hesabınız yok ise yedekleme yapamazsınız. Bizim tavsiyemiz Google hesabınızın iki faktörlü doğrulamaya ve güçlü bir parola sahip olmasıdır. Çünkü hesabınızın kötü kişiler tarafından ele geçirilme olasılığı vardır.

Whatsapp Mesajları Google Drive'a Nasıl Yedeklenir? Görsel Anlatım

Sağ üst tarafta bulunan; "Üç nokta" seçeneğine basın.

Ayarlar seçeneğine dokunun.

Sohbetler kısmına gelin.

Sohbet yedeği seçeneğine basın.

Yedekle butonuna basın, dilerseniz videolarınızıda gösterilen seçenekten yedekleyebilirsiniz.

Whatsapp Mesajları Google Drive Yedeklemesinden Geri Yükleme

WhatsApp mesajlarınızı, video ve fotoğraflarla birlikte Google Drive hesabınıza yedekledikten sonra dilediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz. İster aynı cihaza isterseniz de farklı bir cihaza mesajlarınızı bu yedek üzerinden olduğu gibi aktarabilirsiniz.

Geri yükleme işlemi de yedekleme kadar basit. Tek yapmanız gereken WhatsApp’ın son sürümünü kurmak. Etkinleştirme onayından sonra otomatik olarak yedekleme bulunduğuna dair bir ekran çıkıyor ve “Geri yükle” seçeneği ile son yedeğinizi alıyorsunuz.

Bu içeriğimizde Google Drive WhatsApp yedeği nasıl gerçekleştirilir? Göstermiş olduk. Sizler WhatsApp yedeği kullanıyor musunuz, WhatsApp yedeğine ihtiyaç duyuyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.