Minicades Mobile tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Kart Stars mobil platformda 3 milyondan fazla oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Play Store üzerinde 4.2 olarak değerlendirilen ve mobil dünyanın en başarılı mobil oyunlarından bir tanesi olduğu ifade edilen Kart Stars başarılı gidişatına devam ediyor.

Araçları ve sürücüleri özelleştirme fırsatını oyunculara sunan Kart Stars, bu yönü ile diğer yarış oyunlarından ayırılıyor. Android ve iOS platformu üzerinde 3 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmayı başaran yapım her kitleden oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Oldukça renkli ve bir o kadar da eğlenceli anlara ev sahipliği yapan oyun heyecan verici bir kampanya modunu da oyunculara sunuyor.

Oyuncular yapım içerisinde araçları diledikleri gibi düzenleyebilirken aynı durum sürücüler içinde geçerli olacak. Farklı kask modelleri ve kostümler ile oyuncular sürücülerine farklı görünümler kazandırabilecekler.