Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz Kafa Dağıtmalık 10 Mobil Oyun (2025)

İşten geldin, okuldan çıktın ya da sadece günün yorgunluğunu atmak istiyorsun. WhatsApp grubuna "Oyun girelim mi?" yazdın. Ama herkesin aklında o malum soru var: "Yine PUBG girip sinir hastası mı olacağız?" Hayır, bugün değil! Bugün rank düşme korkusu, toxic takım arkadaşları veya milisaniyelik refleksler yok.

Bugün sadece eğlence, muhabbet ve bolca kahkaha var. Arkadaş grubuyla oynanabilecek mobil oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz! 2025 yılı itibarıyla mobil marketlerin en derinlerine indik ve arkadaş ortamlarının neşesi olacak, kafa dağıtmalık en iyi mobil oyunları sizin için derledik.

Telefonda Arkadaşlarla Oynanacak Kafa Dağıtmalık 10 Oyun

1. Plato

Plato, tek bir oyundan çok içinde 40'tan fazla mini oyun barındıran devasa bir sosyal platform. Tek bir uygulama indirerek Bilardo, Bowling, UNO, Satranç, Kızma Birader (Ludo) ve Kelime oyunlarına erişebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla rekabet ediyorsunuz ama bu tamamen "geyik" amaçlı olduğu için stres seviyesi sıfır. Kafa dağıtma konusunda tam puanı (10/10) hak eden, her telefonda olması gereken bir süper uygulama.

2. Gartic Phone

Gartic Phone, klasik kulaktan kulağa oyununun çizimli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişi bir cümle yazıyor, diğeri çiziyor, sonraki kişi ise çizime bakıp ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.

Oyunun sonunda ortaya çıkan saçma sonuçlara gülmekten karnınız ağrıyacak. Özellikle Discord'da sesli sohbetle oynandığında eğlencesi katlanan bu oyun, 9/10'luk bir stres atma garantisi sunuyor.

3. Among Us

Modası geçti sanmayın, Among Us arkadaş grubuyla oynandığında hala zirvede. Uzay gemisindeki haini bulmaya çalışırken atılan iftiralar ve yapılan savunmalar, hiçbir oyunda bulamayacağınız bir deneyim sunuyor. "Ben yapmadım, elektrikteydim" yalanını en iyi kim söylüyor görmek ve yeni eklenen rollerle (Şerif, Mühendis vb.) oyunu taze tutmak mümkün. Tartışmalar fazla hararetlenirse kafa şişirme riski olsa da, eğlence puanı hala 8/10.

4. Sky: Children of the Light

Stres atmak için bir oyun tasarlansa bu kesinlikle Sky olurdu. Journey'in yapımcılarından gelen bu şaheser, sizi ve arkadaşlarınızı büyülü bir dünyada uçmaya davet ediyor. Düşman yok, ölüm yok, kaybetmek yok. Sadece arkadaşınızın elinden tutup bulutların üzerinde süzülmek ve müzik yapmak var. Görselliği ve müzikleriyle adeta bir terapi seansı sunan oyun, tam uyumadan önce oynanmalık 10/10'luk bir huzur kaynağı.

5. Brawl Stars

Supercell'in efsanesi, kısa süreli maçlarıyla "otobüste, teneffüste" oynamak için birebir. Maçlar sadece 3 dakika sürüyor; ister futbol oynayın (Savaş Topu), ister elmas toplayın. Karakter çeşitliliği çok fazla ve oynaması basit, ustalaşması zevkli. Kaybederseniz biraz hırs yapma ihtimaliniz olsa da, hemen yeni maça girilebildiği için 7/10'luk bir rahatlama sağlıyor.

6. Kafa Topu 2

Türk yapımı bu efsane, arkadaşlarla "bire bir" kapışmak veya takım olup lig kasmak için harika bir seçenek. Süper güçler (Buzlama, Büyük Kale vb.) maçın kaderini bir anda değiştirirken, arkadaşınızı yendikten sonra göndereceğiniz emojilerin tadı bir başka oluyor. Kaotik ve hızlı yapısıyla 8/10'luk bir eğlence sunuyor.

7. Soul Knight

Eğer arkadaşlarınızla "sırt sırta verip" yaratık kesmek istiyorsanız adresiniz burası. İnternetsiz (Wi-Fi Hotspot ile) yan yana oynama imkanı sunması en büyük artılarından biri. 200'den fazla silah, rastgele oluşan zindanlar ve çılgın aksiyonuyla dikkat çekiyor. "Roguelike" türünde olduğu için ölünce baştan başlasanız da süreç çok keyifli olduğu için 9/10 puanı hak ediyor.

8. Stumble Guys

PC'deki Fall Guys'ın mobil dünyadaki en başarılı varisi olan Stumble Guys, tam anlamıyla bir kaos simülasyonu. 32 kişinin aynı anda başladığı ve engelli parkurlardan düşmemeye çalıştığı bu oyunda, arkadaşlarınızla aynı odaya girip birbirinizi itip kakmak inanılmaz eğlenceli. Kazanmaktan çok, arkadaşınızın o dönen çekiçten yediği darbeyi izleyip gülmek ön planda. Rengarenk grafikleri ve kısa süren turlarıyla 9/10'luk bir eğlence bombası.

9. Vampire Survivors

Ekranda binlerce düşman, sizde ise otomatik ateşlenen silahlar. Tek yapmanız gereken yürümek. Beyni kapatıp sadece ekrandaki renk cümbüşünü izlemek için ideal olan bu oyun, yeni gelen "Co-op" moduyla artık arkadaşınızla aynı ekranda hayatta kalma imkanı da sunuyor. Hipnotize edici rahatlığıyla tam 10/10'luk bir kafa dağıtma oyunu.

10. Tabuu / Bil Bakalım

Ev partilerinin vazgeçilmezi Tabu oyununun mobil versiyonları her zaman kurtarıcıdır. Telefonu alnınıza koyup arkadaşınızın anlattığı kelimeyi bilmeye çalışmak, özellikle kalabalık ortamlarda, kafede veya piknikte telefonunuzu bir parti aracına dönüştürür. Saf eğlence arayanlar için puanımız 10/10.

Hayat yeterince ciddi ve stresli. Bazen en iyi terapi, en yakın arkadaşınızın çizdiği yamuk bir resme gülmek ya da sanal bir dünyada el ele uçmaktır. Bu akşam grubunuza bir iyilik yapın, listeden bir oyun seçin ve "Bu akşam rank kasmıyoruz, eğleniyoruz!" deyin. Sizin arkadaş grubunuzun favori "çerezlik" oyunu hangisi? Yorumlarda önerilerinizi bekliyoruz, belki listeye ekleriz! İyi eğlenceler!