Knights & Dungeons, destansı ve macera dolu bir aksiyon RPG oyunudur. Kendi şövalyeninizi tasarlayın ve özelleştirin ve bir maceraya katılın. Karakteri tek elinizle rahatça kontrol edin ve anında saldırabilecek özelliklerle birlikte tasarlayın. Büyük patrona baş kaldırın ve kendinizi gösterin.

Knights & Dungeons oyununda düşmanlarınızı öldürün ve kazandığınız altınlar ile karakterinizi özelleştirin. Zindan koşarken kapları ve kavanozları kırmayı, dişlileri bulmayı ve bağlamayı ve karakterinizin her zamanki gibi güçlü olmasına yardım etmeyi unutmayın. İstediğiniz bölgeye kendi şehrinizi inşa edebileceğiniz oyunda savaşa başlayın!

Knights & Dungeons Özellikleri