Kraken Escape, iOS işletim sistmemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu engellerin ve düşmanların yer aldığı oyunda reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmalı ve zorlu bölümleri tamamlamalısınız. Okyanusun derinliklerinde geçen oyunda becerilerinizi ortaya koyuyor ve sevimli bir ahtapotu kontrol ediyorsunuz. 20'den fazla düşmana sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Görevleri tamamlayarak ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda işiniz çok zor.

Boş vakitlerinizde oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Çocukların da beğerenek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda renkli görseller bulunuyor. Eşsiz kurgusu ve sürükleyici atmosferiyle de dikkatimizi çeken Kraken Escape, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bu tarz oyunları seviyorsanız Kraken Escape sizleri bekliyor.

Kraken Escape oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.