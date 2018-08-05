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Lee vs the Asteroids 1.2 (ios)
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  4. Lee vs the Asteroids - iOS için Aksiyon Oyunu

Lee vs the Asteroids

1.2
ios
Lee vs the Asteroids
ÜCRETSİZ
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Lee vs the Asteroids 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Asteroidlerle savaştığınız bir retro oyun

Lee vs the Asteroids, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. 

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Lee vs the Asteroids, fantastik atmosferi ve sürükleyici eskisiyle karşımıza çıkıyor. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda asteroidlerle mücadele ediyorsunuz. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Becerilerinizi de kullanabileceğiniz oyunda heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de geliştirip daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tür oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Lee vs the Asteroids, sizleri bekliyor.

Lee vs the Asteroids oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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