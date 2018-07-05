Legend of Solgard, Candy Crush Saga’nın yapımcısı King’in fantastik rpg oyunu. Konsol kalitesinde grafikler sunan mobil rol yapma oyununda yaratıklardan ordunuzu kurup ülkenizi buza çeviren kötü güçlere karşı savaşıyorsunuz. Hikayenin geri plana atıldığı, savaş odaklı harika bir aksiyon rpg oyunu bizlerle! Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

King tarafından geliştirilen oyunda hayvan, yarı insan ve yaratıklardan oluşan güçlü bir ordu kurup ülkeyi buza çeviren Ragnarok’a karşı mücadele ediyorsunuz. Savaş arenalarında diğer kahramanlara karşı becerilerinizi test ederken, güçlü lonca boss’larını indirmek için diğer oyuncularla güçlerini birleştirerek savaşıyorsunuz. Savaştıkça ordunuz büyüyor, kahramanlarınız seviye atlıyor, Tanrısal güçlerle gelişiyorlar.

Legend of Solgard Özellikleri: