Live Link Face iOS İndir: Oyununuz için yüz ifadelerini aktarmanın en kolay yolu
Live Link Face, Epic Games tarafından sunulan bir uygulama; geliştiricilere yüz ifadelerini kaydedip doğrudan Unreal Engine’e aktarmalarını sağlıyor. Apple’ın ARKit’i ve iPhone’un TrueDepth kamerasını kullanan iOS uygulaması, App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.
Epic Games’in yüz ifadelerini oyuna aktarmayı daha kolay hale getiren uygulaması Live Link Face, sadece Apple App Store’da mevcut. Apple’ın ARKit artırılmış gerçeklik platformu ve 2017’de iPhone X ile tanıtılan TrueDept kamerayı içeren Apple teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş. Apple’ın Animoji ve Memoji’lerine güç veren teknoloji kullanılmış. Uygulamada kayıt özelliği de var. Takipçilerinize tasarladığınız karakterin yüzüyle seslenebilirsiniz.
Live Link Face iOS Uygulaması Özellikleri
- Ön kamera ve ARKit ile yüz animasyonu
- Çoklu cihaz senkronizasyonu için zaman kodu desteği
- OSC (Open Sound Control/Açık Ses Kontrolü) ile uzaktan kontrol
- Çekimlere göz atma ve yönetme
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