Hangisi Daha İyi? Unity Vs Unreal Engine

Oyun geliştirmeye biraz ilgisi olan herkes Unity ile Unreal Engine’i duymuştur diyebiliriz herhalde. Peki aralarından hangisi iyi? Unreal Engine mi Unity mi? Gelin sizler için bu konuyu detaylandıralım.

Öncelikle bu iki oyun motorunun da kendilerine has avantajları ve dezavantajları var. Bir diğer oyun motorunun diğerindan daha üstün olması mümkün değil. İki farklı oyun motoru da belirli alanlarda kullanılıyor. Yapacağınız oyuna uygun olanı kendiniz seçmelisiniz.

Dolayısıyla biz de bu yazımızda hangisi iyidir hangisi kötüdür yerine Unreal Engine ile Unity’nin artılarına ve eksilerine değinmenin daha doğru olduğunu düşündük. İşte Unreal Engine’in artıları ve eksileri:

Unreal Engine

Artıları

Çok iyi grafiklere ve gerçekçi fiziğe sahip oyunlar sunar.

Daha karmaşık oyunlar oluşturmanıza imkan sağlar.

3D, VR ve AR oyunlar oluşturmak için idealdir.

Etkileyici sinematikler ve oyun içi görüntüler elde etmek daha kolaydır.

Blueprints sayesinde, kodlama bilgisi olmayanlar bile oyun mekaniği oluşturabilir.

Unreal Engine, genellikle yüksek bütçeli AAA oyunlarında kullanılır. Günümüzde en gerçekçi grafikler Unreal Engine ile yaratılabilir. Özellikle de kompleks oyunlar yapmak istiyorsanız Unreal Engine sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılar.

Unreal Engine ile hazırlanmış demolar ve trailerlar ile potansiyel iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi etkilemeniz daha olasıdır. Sürekli gelişen teknolji ile birlikte Unreal Engine Unity’ye nazaran çok daha büyük bir ivme ile gelişiyor.

Eksileri

Unreal Engine ile oluşturulan oyunların dosya boyutu daha büyüktür.

Unreal Engine ile çalışmak için iyi bir sisteminiz olması gerekir.

Öğrenmesi Unity’ye göre biraz daha zorlu olabilir.

Unreal Engine ile çalışacak ekip için daha çok maddi yatırım yapmak gerekir.

Eğer Blueprints kullanmadan kendiniz kod yazarak Unreal Engine’i kullanacaksanız biraz zorlanmanız muhtemel. Unreal Engine’in kod yazma kısmı biraz daha zor. Eğer tek başınıza bir proje yönetmek istiyorsanız ve yeterli maddi gücünüz yoksa, Unreal Engine’in talep ettiği sistemi kuracak imkanınız yoksa projeye başlamak mümkün olmayacaktır.

Pek çok geliştirici oyun geliştirme sürecine Unity ile başladığı için ekip arkadaşı bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Büyük şirketlerde ve uzun soluklu projelerde yer alma ihtimaliniz daha yüksektir. İndie stüdyolarda çalışma şansınız daha düşüktür.

Unity

Artıları

Öğrenmesi ve kullanımı Unreal Engine’e göre daha kolaydır.

PC, mobil, web, VR/AR gibi pek çok platformda oyun üretebilirsiniz.

Özellikle 2 boyutlu oyunlarda tercih edilir.

Hızlı Prototipleme

Topluluk Desteği

Unity küçük çapta oyunlar üretmek için ideal bir oyun motoru. Öyle ki pek çok kişi ilk oyununu Unity ile yapıyor. Hal böyle olduğundan Unity’nin topluluğu epey aktif. Pek çok kişi Unity ile alakalı içerik üretiyor ve bir sorunla karşılaştığınızda çözüm bulmak çok daha kolay.

Pek çok farklı platformda oyun geliştirlebildiğiniz için avantajlı olursunuz. Eğer oyununuz pek çok farklı platformda yer alsın istiyorsanız Unity iyi bir seçim olacaktır. Unity oyunlarını ilk bakışta fark etmek nispeten daha kolaydır.

Eksileri

Unreal Engine'e kıyasla grafik kalitesi konusunda geride kalıyor.

Daha düşük performansta çalışır.

Son olaylardan sonra Unity’ye güven azaldı

Grafik kalitesi ve performans olarak Unity maalesef Unreal Engine ile yarışamıyor. Unity ile geliştirilmiş oyunlar daha oyun gibi dururken Unreal Engine görsel olarak sinema kalitesine yaklaştı.

Unity’nin fiyat politikasını değiştirmesi, CEO’sunun istifa etmesi ve geri adım atması oyun dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Neredeyse maliyetsiz bir oyun geliştirme aracı olan Unity bir anda yüksek bedeller istemeye başladı. Bu durum sonradan biraz toparlandı gibi oldu ancak Unity’ye olan güven azaldı.

Unreal Engine ile Unity arasındaki karşılaştırma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bir oyun geliştirecek olsanız hangisini seçersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.