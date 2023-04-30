Her geçen yıl oyunların grafik kalitesi daha da artıyor. Önümüzdeki yıllarda artık pek çok oyunu bir sinema filminden ayırmak güç olacak. Bu görsel kalitenin arkasında da hiç şüphesiz Unreal Engine 5 teknolojisi var. Gerçekçi grafikler denildiği zaman akıllara gelen oyun motoru artık Unreal Engine 5 oluyor.

Epic Games’in arkasında bulunduğu Unreal Engine 5, oyun geliştiricilerin hayallerindeki oyunu yaratmak için başvurdukları ilk teknolojilerden biri. Hele ki gerçekçi grafiklere sahip bir oyun yapmak istiyorsanız Unreal Engine 5’ten başka bir motorla bu isteğinizi gerçekleştirmek güç.

Tabii ki Unreal Engine 5’i kullanabilmek için iyi bir sisteminiz olmalı. Bu kadar iyi grafiklere sahip bir oyun yapmanın elbette bir bedeli var. Aşağıda Unreal Engine 5 sistem gereksinimlerine yer verdik. Yeni bir PC alacak kişiler eğer Unreal Engine 5’i akıcı bir şekilde kullanabilmek istiyorsa sağlam bir yatırım yapmalı.

Unreal Engine 5 Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 v1909 ve üstü sürümler (64-bit)

: Windows 10 v1909 ve üstü sürümler (64-bit) İşlemci : 2,5 GHz ve üstü frekansta çalışan dört çekirdekli Intel ya da AMD işlemci

: 2,5 GHz ve üstü frekansta çalışan dört çekirdekli Intel ya da AMD işlemci Bellek : 8 GB

: 8 GB Ekran kartı : DirectX 11 ya da 12 uyumlu ekran kartı

: DirectX 11 ya da 12 uyumlu ekran kartı Depolama: Çekirdek bileşenler 33 GB, diğer içeriklerle birlikte yaklaşık 120 GB

Epic Games’e Göre Unreal Engine 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 v20H2 (64-bit)

: Windows 10 v20H2 (64-bit) İşlemci : Altı çekirdekli Intel Xeon E5-2643

: Altı çekirdekli Intel Xeon E5-2643 Bellek : 64 GB

: 64 GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 2080 Super

: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Depolama: İşletim sistemi için 256 GB SSD, veri depolama için 2 TB SSD

Unreal Engine 5 sistem gereksinimi bakımından canınızı yakmış olabilir. Maalesef ki Unreal Engine 5’in sistem gereksinimleri bir hayli yüksek. Bu nedenle pek çok oyun geliştiricisi oyunlarını Unreal Engine 5’te yapmak için sistemlerine servet harcıyor.

Unreal Engine 5’in sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Unreal Engine 5’in sistem gereksinimleri karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.