Lord of Estera, anakaraya hükmedecek olan strateji ile birleştirilmiş bir kart savaşı oyunudur. Kahramanlarını topla, onları eğit ve ilerideki düşmanları parçala, yüzlerce heyecan verici macera bekliyor, adını tarihe yazma zamanı geldi; hangi kaderi seçeceksin?

Yenilmez güvertenizi ve farklı karakter seviyesinizi (Elit, Epik, Efsane) inşa etmek için toplam 5 yarışla 60 Kahraman'a kadar kart toplayabilirsiniz.

Sıralı maçlar, Estera Land'deki tüm oyunculara karşı gücünüzü ve yeteneklerinizi test etmek için gerçek zamanlı savaşlardır. Daha birçok Arena modu'nda dünyanın dört bir yanındaki düşmanlarına meydan okumaya çalışın ve tonlarca ödül kazanın.

Efsanevi Kahramanlarını uyanış moduna yükselt, zaferi ortaya çıkarmak için düşmanlara doğru yürü. Tüm arkadaşlarınızı oyunu oynamaya ve Estera Mainland tarihinin en güçlü takımını kurmaya davet edin.