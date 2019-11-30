Hem Android hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız Lost Lands 2, macera dolu bir serüvene atılarak ürkütücü mekanlara yolculuk yapacağınız ve esrarengiz olayları araştırarak çeşitli ipuçlarına ulaşacağınız benzersiz bir oyundur.

Merak uyandırıcı bölümleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan bu oyunda yapmanız gereken, zamanlar ve mekanlar arasında yolculuk yapmanızı sağlayan ilginç bir platformdan yararlanarak dünya ile ilgili yeni bilgiler keşfetmek ve farklı ırklara sahip garip yaratıklarla mücadele etmektir.

Zorlu eşleştirme ve bulmacalar yaparak çeşitli ipucu ve kayıp objelere ulaşabilirsiniz.

Bu sayede yaşadığınız gezegenle alakalı daha önce hiç bilmediğiniz yeni verilere ulaşabilir ve maceraya doyabilirsiniz. Onlarca farklı bölümde zorlu görevler üstlenerek uzun bir yolculuğa çıkacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Macera oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Lost Lands 2, gizemli olayları araştırarak ilginç yerler keşfedeceğiniz ve keyifli anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.