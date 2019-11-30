Macera dolu bir serüvene atılarak birbirinden zorlu eşleştirme ve yapboz oyunlarıyla eğlenceli anlar geçireceğiniz Lost Lands: Mahjong, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

İlginç senaryosu ve sürükleyici bölümleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, zorlu görevler üstlenerek düşündürücü bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplamaktır. Farklı sayı ve görsellerden oluşan onlarca bloktan yararlanarak sizden istenilen bulmacaları zamanında tamamlamalısınız. Bu sayede ihtiyacınız olan ipuçlarına erişebilir ve esrarengiz olayları çözebilirsiniz. Ayrıca puan topladıkça sonraki bölümlerin kilidini açabilir ve yeni bulmacalarla karşılaşabilirsiniz.

Oyunda 200’den fazla ilginç görev ve yüzlerce zorlu bulmaca yer almaktadır. Ayrıca eşleştirme yaparak ulaşabileceğiniz sayısız ipucu ve ödül bulunmaktadır. Görevleri başarıyla tamamlayarak bulmacalardaki gizemi çözebilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Lost Lands: Mahjong, macera oyunları arasında kendisine yer bulan eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.