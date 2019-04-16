Mobil oyunlar arasında müzik kategorisinde yer alan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Love Live, eğlenceli şarkılar eşliğinde keyif verici etkinliklere katılabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken ve oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, şarkıların ritimlerine ayak uydurarak ekrana dokunmak ve çeşitli etkinliklere katılarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda bir müzikten çok daha fazlası yer almaktadır. Hoşunuza giden grupların hikayelerini okuyarak onlarla birlikte müzik yapabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı tasarımı ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden güzel sayısız şarkı ve melodi yer almaktadır. Ayrıca çeşitli müzik grupları bulunmaktadır. Online mod sayesinde arkadaşlarınızla beraber keyifli dakikalar geçirebilir ve farklı melodiler oluşturabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Love Live, kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.