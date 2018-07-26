MapleStory M, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve mücadele gücü yüksek bir rpg deneyimidir. 2 boyutlu oynanışa sahip olan oyunda rakiplerinize diz çöktürüyor ve eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil RPG deneyimi olan MapleStory M, kendi hikayenizi kurduğunuz bir oyundur. Platform tarzı sahnelere sahip olan oyunda rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyor ve galip gelerek liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınıza karşı ya da loncalar kurarak birlikte oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda karakterlerinizi dilediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve daha renkli bir atmosfer yaşayabiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Bu tarz oyunları seven herkesin telefonlarında olması gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim MapleStory M sizleri bekliyor.

MapleStory M oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.