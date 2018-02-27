Mathew, iPhone ve iPad'ler üzerinde çalışabilen bir tür matematik problemi çözme uygulamasıdır.

Birçok öğrencinin korkulu rüyası olan matematik dersleri, pratik yoluyla açılabilecek bir engel. Çok soru çözenin ve çözemediği soruların çözğm yollarına bakanın kazandığı bir kulvar olan matematik için geliştirilen Mathew ise herkesin aklına bir kere gelen bir sorunu çözmek için ortaya atılmış durumda. Akıllı telefonların kameraları kullanılarak aktif hale getirilebilen uygulama, kağıt üstüne yazılı soruları kameradan algılyarak, çözümünü hemen karşınıza getiriyor.

Basit işlem sorularından aritmetiğe kadar onlarca farklı matematik sorusu üzerinde çalışan Mathew, basılı ya da elle yazılmış soruları algılıyor ve kamerayı sorunun üzerinde bir süre sabit tutmanızla birlikte cevabı hemen karşınıza çıkarıyor.

Uygulamayı 44,99TL ödeyerek hemen satın alabileceğiniz gibi 10 ve 500 soru çözmesi için de satın alabiliyorsunuz. Her ne kadar fiyatı oldukça yüksek olsa da aldığı yorumlarla kendini kanıtlamayı başaran Mathew, böyle bir uygulama arayanlar için biçilmez kaftan.