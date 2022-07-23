Kolay Görünen Birbirinden Zor Matematik Soruları

Eğitim hayatı boyunca herkes çeşitli matematik soruları ile karşılaşmıştır. Bazı sorular, çok sayıda kişi tarafından ilk başta yanlış cevaplanıyor çünkü her ne kadar kolay gibi görünse de aslında epey zor bir yapıya sahiptir. Bu yazıda kolay gibi görünen ancak birbirinden zor olan soruları sıraladık.

Matematik, ilkokuldan itibaren hayatımıza giren ve her yıl biraz daha zor hâle gelen bir derstir. Bazı sorular her ne kadar ilkokul seviyesinde gibi görünse de çoğu kişi tarafından başlangıçta yanlış olarak cevaplanır. Yani bu tarz sorularda akla ilk gelen cevabın yanlış olma ihtimali yüksek.

Hazırladığımız yazıda çok fazla sayıda kişi tarafından ilk başta yanlış cevaplanan çeşitli sorular yer alıyor. Bazı kişiler, listede yer alan soruların cevabını ilk bakışta bulabilir. Peki, ilk bulunan cevaplar gerçekten de doğru mu?

Basit Görünen Zor Matematik Soruları Listesi

6 / 2 (1+2) = ?

12 (15 + 26 + 37) = ?

İlk durakta trenden 19 kişi indi ve ardından 17 kişi bindi. Şu anda trende 63 kişi bulunuyor. Peki, başlangıçta trende kaç kişi vardı?

1 x 4 = 5 2 + 5 = 12 3 + 6 = 21 8 + 11 = ?

16, 6, 68, 88, ?, 98. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

1=4 2=16 3=64 4=?

Beyzbol sopası ile beyzbol topunun ücreti 1,10 TL'dir. Sopa, toptan 1 TL daha pahalıysa topun fiyatı ne kadar?

Yukarıda kolay gibi görünen ama aslında zor olan yedi adet matematik sorusu bulunuyor. Listede yer alan soruların çözümlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

6 / 2 (1+2) = ?

Bu sorunu çözmenin en doğru yolu, PEMDAS veya BODMAS olarak da bilinen işlem sırasının modern yorumunu kullanmaktır. İşlem sırasına göre ilk olarak parantez içerisinde yer alan sayıları toplamanız gerekiyor. Bunun sonucunda ifade 6 / 2 (3) yani 6 / 2 x 3 şeklinde olacak.

Bu aşamaya kadar hemen hemen herkes aynı işlemi yapıyor ancak bir sonraki adımda insanlar ikiye ayrılıyor. Önce çarpma işlemini yapan kişiler 1 sayısını buluyor fakat bu yanlış. Böyle bir durumda soldan sağa doğru ilerlemek gerekiyor.

Söz konusu nedenden ötürü önce 6'yı 2'ye bölmeniz ve ardından 3 ile çarpmalısınız. 6'yı 2'ye böldüğünüzde 3 x 3 ifadesi ile karşılaşacaksınız. Çarpma işlemini yaptığınızda ise doğru cevap olan 9'u bulacaksınız.

12 (15 + 26 + 37) = ?

Çok sayıda kişi, hesap makinesi olmadan bu soruyu çözmekte epey zorlanıyor. Siz de bu soruyu görür görmez, bilgisayarınızdan ya da akıllı telefonunuzdan hemen hesap makinesini açmış olabilirsiniz fakat buna hiç gerek yok.

Yukarıda yer alan sayıları beşin en yakın katlarına yuvarlayın. Bu durumda 12'yi 10'a, 26'yı 25'e ve 37'yi ise 40'a yuvarlamanız gerekiyor. Bu durumda ifade 10(15+25+40) bu da 10(80) olacak. Buradan da 800 sayısını bulacaksınız.

Bir sonraki adımda 800'e en yakın şıkkı işaretlemeniz gerekiyor. Böylelikle doğru cevabı yani 936'yı bulmuş olacaksınız. Bu yöntemin her zaman kusursuz olmadığını belirtmekte fayda var.

İlk durakta trenden 19 kişi indi ve ardından 17 kişi bindi. Şu anda trende 63 kişi bulunuyor. Peki, başlangıçta trende kaç kişi vardı?

Yukarıda yer alan sorunun İngiltere'de ikinci sınıfta sorulan bir soru olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz yıllarda Twitter üzerinden paylaşılması ile beraber çoğu kişinin ilgisini çekti. Söz konusu soru göründüğünden çok daha basit.

Trenden inen 19 kişi "-19", trene binen 17 kişi ise "+17" olarak gösterilebilir. Bu durumda –19+17 işlemi ile -2 sonucunu bulacaksınız. Yani iki kişilik bir kayıp mevcut. Bu, başlangıçta trende 65 kişi olduğu anlamına geliyor.

Söz konusu durumu denklem hâline getirip de çözebilirsiniz. Bu durumda A-19+17=63 olacaktır. A'nın başlangıçtaki kişi sayısı olduğunu belirtelim. Bu işlemi yaptığınızda A'yı 65 bulacaksınız.

1 x 4 = 5 2 + 5 = 12 3 + 6 = 21 8 + 11 = ?

İnternette viral olan bu sorunun iki doğru yolu bulunuyor. Bu yöntemlerin bir tanesi 96, diğeri ise 40 sonucunu veriyor. İki sonuç da doğru olarak kabul ediliyor.

İlk yöntem şu şekilde:

İlk satır: 1 + (4 x 1) = 5

İkinci satır: 2 + (5 x 2) = 12

Üçüncü satır: 3 + (6 x 3) = 21

Dördüncü satır: 8 + (11 x 8) = 96

İkinci yöntem ise şu şekilde:

İlk satır: 1 + 4 = 5

İkinci satır: 2 + 5 = 7. Bu sayıya bir önceki denklemin sonucunu ekleyin. Bu da 5 + 7 = 12 yapacaktır.

Üçüncü satır: 3 + 6= 9. Bu sayıya bir önceki denklemin sonucuna ekleyin. Yani 9 + 12 = 21 yapacaktır.

Dördüncü satır: 8 + 11 = 19. Bu sayıya bir önceki denklemin sonucunu ilave edin. Yani 19 + 21 = 40 sonucunu bulacaksınız.

16, 06, 68, 88, ?, 98. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

İlk bakışta zor gibi görünen ancak oldukça kolay olan bu soru, Hong Kong'da bir sınav kapsamında altı yaşındaki çocuklara soruldu ve viral hâle geldi. İddiaya göre öğrencilerin bu soruyu çözmesi için 20 saniyesi bulunuyordu.

Her neyse bu soru aslında herhangi bir matematik işlemi gerektirmez. Resmi ters çevirdiğiniz takdirde bunun aslında basit bir sayı dizisi olduğunun farkına varacaksınız. Sonuç ise 87'dir.

1=4 2=16 3=64 4=?

Bu soruda ilk olarak tüm denklemin ortak noktasının ne olduğunu bulmaya çalışmanız gerekiyor. Her denklemde kullanılan formül 4 üzeri x = y'dir. Yani ilk satırda 4 üzeri 1 = 4, ikinci satırda 4 üzeri 2 = 16, üçüncü satırda 4 üzeri 3 = 64, dördüncü satırda ise 4 üzeri 4 = 256'dır.

Beyzbol sopası ile beyzbol topunun ücreti 1,10 TL'dir. Sopa, toptan 1 TL daha pahalıysa topun fiyatı ne kadar?

Bu sorunun yanıtını 10 kuruş bulduysanız, tekrar düşünün. Her ne kadar cevap 10 kuruş gibi görünse de değil. Bu soruyu çözmek için ilk olarak a'ya topun fiyatı diyerek a+a+1 = 1,10 denklemini kurabilirsiniz. Bu durumda 2a=0,10 TL oldu. Buradan da a'yı 0,5 kuruş olarak bulabilirsiniz.

Bu yazıda çoğu kişiye göre birbirinden zor yedi adet matematik sorusu listeledik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca atom modelleri ve özellikleri yazımıza da göz atabilirsiniz.