Matematiğin Dehası Olan Cahit Arf Kimdir?

Cahit Arf, dünya ve Türkiye’nin sayılı matematikçileri arasında yer alıyor. Çalışmalarıyla matematik dünyasına önemli katkılar sağladı.

Arf, matematiği hiçbir zaman meslek olarak görmemiş tam tersine yaşam biçimi olarak görmüştür. Dolayısıyla da bu alanda büyük başarılara imza attı.

İnsanlara matematiğin ezber değil de öğrenilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Matematik bilimine birçok yeni kavram ve teori kazandırdı.

Biz de sizler için TÜBİTAK’ın eski bilim kurulu başkanı aynı zamanda da dünyaca ünlü bilim insanı Cahit Arf’ın kim olduğuyla ilgili bir rehber hazırladık.

Cahit Arf’in Hayatı

Cahit Arf, 1910 yılında Selanik’te doğdu. “Sultani” olarak tabir edilen liselerin ilk kademesinde ilkokula başladı. Beşinci sınıfa geldiğinde genç bir öğretmeninin teşvikiyle matematiğe ilgi duymaya başladı.

İlkokul ve lise bittikten sonra Fransa’da yer alan Ecole Normale Superieure Üniversitesi’ne gitti. Bu eğitim kurumunu 1932 yılında tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı oldu. Doktorasını tamamlamak için Almanya’ya gitti. Göttingen Üniversitesi’nde 1938’de doktorasını tamamladı.

Türkiye’de matematiğin simgesi olarak kabul edilen Cahit Arf, İstanbul’da 1997 yılında ağır kalp hastalığından dolayı vefat etti. Şu an ünlü matematikçinin resmi, 10 TL’lik banknotların üzerinde yer alıyor.

Cahit Arf’in Kariyeri

Cahit Arf, doktorasını yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesörlük ve ordinaryüs profesör oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 1962 yılına kadar eğitim verdi.

Arf, Robert Koleji’nde bir süre matematik derslerine girdi. 1964 yılındaysa Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK’ın ilk bilim kurulu başkanı oldu. Ünlü matematikçi, Amerika Birleşik Devleti’nde çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalışma imkanı buldu. Kaliforniya Üniversitesi’nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çalıştı. 1980 yılında emekliye ayrıldı.

Ünlü matematikçinin TÜBİTAK’ın kuruluşunda emeği çoktur. Emekliye ayrıldığı halde TÜBİTAK’ın Gebze Araştırma Merkezi’nde çalışmalarına devam etti. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği’nde başkanlık yaptı.

Cahit Arf’in Aldığı Ödüller

Cahit Arf, matematiğin biyoloji bilimi içerisindeki uygulamalarına yönelik çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları kapsamında 1948 yılında İnönü Ödülü’nü almaya hak kazandı.

1974 yılındaysa TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı. TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü alırken yaptığı konuşma hafızalara kazandı. Konuşma şu şekildedir: “Bilim insanının amacı anlamaktır” ve arkasından “ama büyük harflerle anlamaktır.”

Arf, 1980 yılında İTÜ ve KTÜ Onur Doktorası’nı aldı. 1981 yılındaysa ODTÜ Onur Doktorası’nı almaya hak kazandı. Mainz Akademisi Muhabir üyeliğine seçilen Arf, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi oldu. Fransa tarafından 4 Şubat 1994 yılında “Commandeur des Palmes Academique” ödülü verildi.

Arf’in onuruna 3-7 Eylül 1990 yılında Silivri’de sayılar teorisi ve cebir üzerine uluslararası sempozyum düzenlendi. Matematikte geometri kavramıyla ilgili makale hazırlayarak 1984 yılında İstanbul’da düzenlenen konferansta sunmuştur.

Cahit Arf’in Çalışmaları

Cahit Arf, cisimlerin kuadratik formları sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezleri buldu. Bu değişmezler; “Arf Kapanışları”, “Arf Sabiti” ve “Arf Halkaları” şeklinde adlandırıldı. Alman matematikçi Helmut Hesse’yle birlikte Hesse-Arf kuramını geliştirdi.

Cahit Arf ile ilgili birçok önemli konferans düzenlendi. Bu konferanslar şu şekilde sıralanabilir;