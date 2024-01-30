Matematik Problemlerini Çözen Yapay Zekâ: Julius AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Matematikte zorlananlar artık en karmaşık işlemleri bile tek seferde kolayca yapabilecek. Nasıl mı? Julius AI ile matematik problemlerini saniyeler içinde çözüp sonuca ulaşmanıza yardımcı olacak AI aracı aslında bir veri analisti aracı olarak biliniyor.

Karmaşık dataların görselleştirilmesi için kullanılan bu uygulama günlük hayatta da matematik, grafik ve istatistik konusunda zorlananların imdadına koşuyor.

Peki, Julius AI nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar!

Julius AI Nedir?

Kullanışlı bir ara yüze sahip olan bu uygulama Excel, Google E-tablo, CSV gibi farklı formatlardaki bilgileri analiz etmenize ve bu analizleri görsele dönüştürmenize yardımcı oluyor.

Uygulamanın ücretsiz sürümünde aylık 15 adet mesaj kotası bulunuyor. Hem profesyonel hem de amatör kullanıma uygun olarak tasarlanan araçta veri güvenliğine de önem veriliyor.

Sistem içinde bir adet sohbet robotu bulunuyor. Canlı destek almak için bu bottan faydalanabileceğiniz gibi uygulamanın kendisine ait Discord topluluğuna da katılabilirsiniz.

Girdiğiniz verileri çizelge, grafik ve animasyon haline getirebilen uygulamadan öncelikli olarak veri ve satış analistleri, pazarlamacılar ve araştırmacalar yararlanıyor. Ayrıca işverenler için de kurumsal çözümlerde interaktif bir deneyim sunan efektir bir uygulama.

Peki, bunun matematikle ne ilgisi var? Derseniz, karşınıza çıkan matematik problemini uygulamaya taratıp yüklediğinizde diğer verilerin analizinde olduğu gibi tarattığınız sorunun da yanıtı detaylı biçimde anlatılıyor. Hem sonuca ulaşmış hem de çözüm yolunu incelemiş oluyorsunuz.

Julius AI Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ aracının sitesi olan Julius.ai’ye tarayıcıdan giriş yaptıktan sonra uygulamayı indirebileceğiniz seçenekler çıkıyor. iOS ve Android App seçeneklerinden işletim sisteminize uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Tarayıcıdan ilerlemek isterseniz prompt girişi yaparak bir başlangıç yapabileceğiniz gibi dilerseniz ‘docs’ seçeneğine tıklayarak doküman üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

Chat kısmına geldiğinizde doğrudan uygulamaya soru sorabileceğiniz gibi sorunun yer aldığı görseli dosya olarak ekleyip işlemleri başlatabilirsiniz.

Dosyayı ekledikten sonra sizden bir komut girmeniz istenecek. Karmaşık bir matematik probleminin yer aldığı dosyayı ekledikten sonra ‘solve this problem’ yazın.

Görseldeki soruyu otomatik olarak algılayan uygulama size hem yanıtı hem de nedenleri ile birlikte çözümü ve bu problemi çözerken sahip olmanız gereken bilgileri sıralıyor.

Çözüm bittikten sonra alt kısımda yer alan ‘visualize’ seçeneğine bastığınızda bu problemdeki veriler önce Python aracılığıyla kodlara çevrilip ardından görsel bir grafiğe dönüştürülüyor.

Çeşitli verileri analiz edip görselleştirmek için son derece interaktif ve kullanışlı bir uygulama olan bu araca istediğiniz bir problemi yükleyip çözümünü saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.