Yazılımcı Olmak İsteyenlere Basit İpuçları

Günümüzün en önemli mesleklerinden biri haline gelen yazılımcılık ile ilgili merak ettiğiniz, yazılımcı olmak için ne yapmam gerekiyor gibi soruları bu yazımızda yanıtlamaya çalışacağız. Yazılımcı olmak için yapmanız gereken önemli adımlardan da bahsedeceğiz.

Öncelikle konuya girmeden hepimizin bildiği, okullarda değerli öğretmenlerimizin de sıkça söylediği şeyi söyleyelim; sevdiğiniz işi yapın. Neden mi böyle söylüyorum? Sıkça rastladığımız bir durum var. İnternette bir haber başlığı görürüz; "en çok para kazanan meslekler". Bu haberde yazılımcılar dünyanın en zengin insanları olarak gösterilir ve birden Facebook'ta okey oynayan bakkal Mehmet Amca bile en kısa yoldan nasıl yazılımcı olunabileceğini araştırır. Lafın kısası sevdiğiniz için yapın, para kazanmak birinci önceliğiniz olmasın. Bu yazıyı okuyacak olan genç arkadaşlarımız da olacaktır. Onlar için de önemli bilgiler vermeye çalışacağız, öyleyse başlayalım.

Yazılımcı Nedir? Kime Denir?

Yazılımcılıktan bahsediyoruz, bir de bunu kısaca açıklayalım. Dijital ve fiziksel sorunlara çözüm sağlayan yazılımlar üreten kişilere yazılımcı deriz. Elektronik aygıtlar için belirli işleri yapan yazılımlar üretip işlerin kolayca çözülmesini sağlamak yazılımcıların işidir.

Yazılımcı Olmak İçin Üniversite Okumak Şart mı?

Yazılımcı olmayı merak edenlerin en çok sorduğu sorulardan birisi "üniversite mezunu olmak şart mı?" oluyor. Hangi bölümü okursanız okuyun üniversite okumak ufkunuzun genişlemesini sağlar ve kişisel gelişiminiz açısından önemlidir. İnternetteki kurslar ile yazılımcı olmak tabii ki mümkün hatta sadece internetteki kaynaklar ile üniversite mezunu olmadan da yazılım sektöründe çok başarılı işler yapabilmek mümkün. Üniversitede yazılım ile ilgili bir bölüm okusanız da kendinizi geliştirmek için adım atmazsanız elinizde sadece o bölümden mezun olduğunuzu belirten bir diplomanız olur. Bölümünü okuyorum zaten deyip kendinizi geliştirmezseniz pek başarılı olabileceğinizi söyleyemeyiz. Yazılım sektörü her sene gelişir ve haliyle güncel programlama dilleri de değişir. Gelecekte işinize yarayacak programlama dillerini araştırıp öğrenerek o programlama dili ile sürekli pratik yapmanız gerekmektedir. Yazılımcılık aynı zamanda bir araştırma sanatıdır.

Yazılımcı olmak için üniversite okumak şart değil demiştik. Fakat şöyle bir durum var; internetten öğrenerek yazılım mühendisi olamazsınız. Maalesef üniversitede öğretilen bazı bilgileri ve tecrübeleri internetten araştırıp kendi başınıza öğrenemezsiniz. Üniversite hem ufkunuzu genişletecektir hem de güzel bir diplomaya sahip olmanızı sağlayacaktır. Türkiye'de maalesef ne kadar yetenekli olursanız olun işyerlerinde diplomasız iş bulamıyorsunuz (birkaç firma hariç).

Yazılımcı Olmak İçin Matematik Şart mı?

Ülkemizdeki eğitim sisteminde yazılımcılıkla ilgili bölümler MF yani matematik fen alanlarında sınıflandırılıyor. Yanlış olduğunu söyleyemeyiz, yazılımcılığın kendisi matematik ve mantıktır. Genellikle matematiği çok kötü olduğu için yazılımcı olamayacağını düşünenler oluyor. Bu yanlış düşünceden çıkmanızı sağlayabilecek bilgiler vermek istiyorum. Yazılımcı olabilmek için matematikteki dört işlem yeterlidir. Yazılımcılar sabahtan akşama kadar matematik problemleri çözmüyorlar. Yani bu daha çok üzerinde çalışacağınız projeyle alakalıdır.

Farklı projelerde farklı bilim alanları ile ilgili bilgiye sahip olmanız da gerekebilir. Örneğin; gerçekçi fizikleri olan bir oyun geliştiren bir firmada çalışıyorsunuz; fizik motorunu geliştirecek olan ekipteki kişilerin tahmin edebileceğiniz gibi önemli seviyede matematik ve fizik bilgisine sahip olması gerekir. Oyunun arayüzünü hazırlayan kişiye UI/UX arayüz tasarımcısı, arayüzün tıklama fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlayan kişiye de back-end yazılımcı denir. Bu tasarımcı ve back-end yazılımcı arkadaşların fazla matematik bilgisi olmasa da işini düzgün yapabileceğini söyleyebiliriz.

Nereden Başlamak Gerekiyor?

Yazılımcılığa nereden başlamak gerekir ki? Kodlamayı öğrenmekten başlanabilir mesela. Sitemizde bununla ilgili bir yazı hazırlamıştık, "10 Adımda Kod Yazmayı Öğrenmenin Yolları" başlıklı yazımızın kesinlikle öğrenmenize faydası olacaktır.

Saygılarımla.