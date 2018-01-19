Mazit, basit oyun mekanizmasına sahip olmasıyla her yaştan bulmaca severin oynayabileceği, zorluk düzeyi gittikçe artan bir mobil oyun. Tuzaklarla dolu platformda küpü yuvarlayarak ışınlanma noktasına taşımak için uğraş verdiğiniz oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Düşünmeye iten bölümlerle süslü bulmaca oyunlarını severlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm minimalist görselli bir yapım Mazit. Oyunda bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken şey; fazla uzak olmadığınız siyah-beyaz taşın üzerine basmak. Sizi başka bir yere ışınlayan bu taşla aranızda birkaç adım var ancak ona ulaşmak için baya kafa patlatmanız gerekiyor. Platform harekete geçirmeniz gereken mekanizmalarla dolu. Bunları aktif ederek kendinize yol açıyorsunuz. İlerlerken bir sonraki adımlarınızı hesaplamalısınız. Aksi halde boşluklu alanlar sonunuzu getiriyor.

Mazit Özellikleri: