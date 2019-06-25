Google Play’de 4.4 inceleme skor puanı ile mobil strateji oyunları arasında yüksek noktalarda bulunan Merge Racers ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda oyuncular basit içerikler eşliğinde gerçeklikten uzak bir atmosfer de benzersiz çok sayıda yarışa katılacak ve yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yer alan yapımda oyuncular benzersiz araçları seçebilecek, özelleştirebilecek ve performanslarını düzenleyebilecekler. En son geçtiğimiz Mayıs ayında güncelleme alan yapım kilitli araçları ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunuyor. Oyuncular kazandıkları yarışlar ile yeni araçları deneme şansı elde edecekler.

Merge Racers çarpıcı bir yapıya sahip strateji oyunudur.